Da riscatto laurea a carcerati, tutte le novità

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Riscatto della laurea, genitori single, carcerati e disabili. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell'esame del decreto legge Rdc e quota 100 nelle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì sarà all'esame dell'aula, con l'obiettivo di licenziare il testo modificato il prima possibile, in modo da lasciare tutti liberi in tempo per le elezioni in Basilicata. Il dl dovrà poi tornare al Senato per la terza lettura, e il via libera definitivo. Salvo sorprese dell'ultimo momento, quindi, con le novità introdotte nei giorni scorsi di dovrebbe essere giunti alla versione definitiva delle norme.

DEROGA 6 MESI - Chi ha presentato la domanda per il reddito di cittadinanza prima dell'entrata in vigore del provvedimento all'esame del parlamento potrà avere accesso al sostegno, con le vecchie regole.

LAUREA - Il riscatto della laurea 'scontato', ma a soli fini contributivi, potrà essere richiesto anche dagli over 45.

CARCERATI - I carcerati non avranno diritto al reddito di cittadinanza, così come i condannati e latitanti. Lo stop si applica nei confronti ''del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva'' l'erogazione del reddito di cittadinanza ''è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del richiedente dichiarato latitante''.

DISABILI - Il tetto relativo al patrimonio mobiliare sale da 5.000 a 7.500 euro; mentre il massimale della scala di equivalenza viene incrementato fino a 2,2. Per raggiungere il punteggio massimo della scala di equivalente, che consentirà di incrementare il reddito di 50 auro, le famiglie dovranno essere composte da almeno 4 componenti (tutti maggiorenni), di cui un disabile.

CULTURA E SANITA' - La possibilità di andare in pensione con quota 100 avrà delle ripercussioni sull'organico nelle pubbliche amministrazioni. Particolare attenzione viene rivolta ai settori della sanità e della cultura, dove vengono messe in campo misure ad hoc per consentire l'assunzione di nuovo personale, in grado di colmare il vuoto che si verrà a creare con l'uscita di coloro che decideranno di andare in pensione.

ANPAL - Quattro mesi di tempo per nominare il presidente e il direttore generale dell'Anpal. Per l'adozione degli statuti dell'Agenzia nazionale politiche attive lavoro passi ci saranno 6 mesi.

SMS E MAIL - I centri per l'impiego potranno convocare i beneficiari del reddito di cittadinanza anche con ''mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica''. Gli stessi strumenti potranno essere utilizzati anche dai comuni, per i lavori socialmente utili.

WORKING POOR - I 'working poor' rientrano nella definizione di ''stato di disoccupazione'' ai fini della fruizione delle opportunità di politica attiva del lavoro, previsti dal reddito di cittadinanza.

REGIONI - Le risorse destinate all'Anpal, pari a 500 milioni nel triennio 2019-2021, andranno divise con le regioni. Dopo le proteste sollevate dagli enti territoriali le risorse destinate all'Agenzia vengono così rimodulate: 90 milioni nel 2019; 130 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021 per un totale di 270 milioni. Le risorse residue, pari a 110 milioni nel 2019 e 120 milioni nel 2020, per un totale di 230 milioni, andranno alle regioni.

PIANO STRAORDINARIO - Arriva il Piano straordinario per il potenziamento dei centri per l'impiego, che dovrà disporre ''gli utilizzi e il ripiano delle risorse'' volte a garantire ''l'avvio del reddito di cittadinanza e, nelle fasi iniziali del programma, azioni di assistenza tecnica presso le competenti sedi territoriali delle regioni''.

CONVIVENTI E GENITORI SINGLE - Dopo la stretta sui 'furbetti del divorzio' arrivano ulteriori interventi volti a ''migliorare la selettività ai fini dell'accesso'' al reddito di cittadinanza e, allo stesso tempo, ''evitare comportamenti opportunistici''. Come i conviventi che cambiano la situazione anagrafica ma che continuano a vivere sotto lo stesso tetto. O come i genitori single.

PENSIONE IN CONTANTI - L'erogazione della pensione di cittadinanza potrà essere anche in contanti, non solo attraverso la card, come già accade per le prestazioni previdenziali ordinarie.

ASSUNZIONI CENTRI IMPIEGO - I centri per l'impiego potranno assumere fino a 7.600 unità, di cui 3.000 nel 2020 e altre 4.600 nel 2021. Agli enti locali e territoriali viene dato più tempo e vengono introdotte delle semplificazioni per consentire alle amministrazioni di ''ottemperare ai compiti di rafforzare gli organici attraverso le assunzioni previste''.

INPS - L'organo di gestione dell'Inps, e in generale degli enti di previdenza, è formato dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal vicepresidente. Le relatrici al decreto legge rdc e quota 100 presentano un emendamento che modifica l'ordinamento degli enti, introducendo il numero due a capo delle strutture. Nella proposta di modifica viene inoltre specificato che la figura del vicepresidente dovrà essere scelta ''tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale". "Il vicepresidente - si specifica - è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente nel caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate''.

GDF - ''Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio'' affidate alla Guardia di finanza, sul reddito di cittadinanza, ''la relativa dotazione organica del ruolo ispettori è incrementata di 100 unità''. E' quanto prevede un emendamento al decreto legge rdc e quota 100, presentato delle relatrici nelle commissioni Lavoro e Affari sociali d ella Camera.

PATRONATI - I patronati potranno ricevere le domande dei redditi di cittadinanza. Le commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera hanno approvato un emendamento al decreto legge Rdc e quota 100, presentato dalle relatrici, che include tra le richieste che potranno essere presentate negli istituti, oltre a quelle già previste per le pensioni di cittadinanza, anche quelle relative ai redditi di cittadinanza.

CARABINIERI - Per ''rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare'' da parte delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, i carabinieri rafforzano il comando della tutela del lavoro con 65 unità. Allo stesso tempo, per integrare le persone che saranno spostate, è prevista l'assunzione di altrettanti carabinieri, attraverso un concorso che partirà il primo ottobre. Le spese saranno coperte, in parte, riducendo le assunzioni previste dalla legge di bilancio 2019 per l'Ispettorato nazionale del lavoro di 79 unità. E' quanto prevede un emendamento delle relatrici al decreto legge rdc e quota 100, che attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

LAVORATORI GRAVOSI - Viene eliminata la finestra di accesso alla pensione anticipata.