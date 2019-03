Bollette a 28 giorni, decisione slitta

(Xinhua)

Ancora una decisione dei tribunali che getta caos sulla vicenda delle bollette a 28 giorni. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione del Consiglio di Stato che avrebbe rimandato di un mese la decisione sui rimborsi spettanti agli utenti.

"Per gli utenti della telefonia non c’è pace – afferma il presidente Carlo Rienzi – Oltre 10 milioni di italiani attendono da mesi i rimborsi cui hanno diritto per aver subito le illegittime bollette a 28 giorni che hanno prodotto un illecito rincaro delle tariffe. Dai tribunali arrivano però sentenze contrastanti e continui rinvii delle decisioni che gettano caos nella vicenda e avvantaggiano unicamente le compagnie telefoniche, permettendo loro di non corrispondere i rimborsi che secondo l’Agcom sono dovuti agli utenti”.

"Attendiamo ora di leggere le motivazioni del Consiglio di Stato e sulla base di quelle valuteremo le azioni da intraprendere a tutela dei consumatori italiani", conclude Rienzi.