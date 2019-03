Assilea: "Leasing strumento in crescita"

(Fotogramma)

''Dal punto di vista dell’imprenditore il leasing è un facilitatore di investimento, è uno strumento che può agevolare le scelte delle aziende, che sono chiamate anche a rivedere i loro assetti organizzativi e produttivi''. Così Luigi Macchiola, direttore generale di Assilea ha sottolineato l’importanza dello strumento leasing per le aziende, a margine di “Lease2019”, seconda edizione del salone del leasing e del noleggio, in corso nella sede del Sole24Ore, a Milano, promosso da Assilea e organizzato da Newton con il patrocinio di Ance Lombardia.

''Il leasing è in crescita costante — aggiunge Macchiola —basti pensare che oggi due auto su tre sono acquistate in leasing, e oltre le auto lo stanno diventando anche molti altri oggetti, sui quali cambierà la percezione e le scelte da parte dei consumatori. È una rivoluzione che deve avere risposta dai nostri associati, sia in termini organizzativi sia in termini gestionali''.

Secondo le stime di Assilea il peso del lease sugli investimenti è cresciuto dal 12,6% al 16,3% nel quinquennio 2012-2018 e oggi rappresenta l'1,7% del Pil. Sono effettuati in lease oltre il 20% delle immatricolazioni di autovetture e più del 10% degli investimenti in tutti i beni strumentali.

L’edizione 2019 di “Lease” è dedicata all’economia del futuro: sei i focus tematici, fra cui Internet delle cose, Intelligenza artificiale, Fintech, Blockchain, Information technology, mobilità sostenibile e transizione energetica.