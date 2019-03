Facebook, nuova grana: milioni di password visibili

(Afp)

Nuova 'grana' sul fronte sicurezza per Facebook: oggi infatti il social ha dovuto ammettere che centinaia di milioni di password degli utenti sono state archiviate in un formato leggibile all'interno dei propri sistemi di archiviazione, una modalità che le rendeva chiaramente visibili a migliaia di dipendenti di Facebook. Una prassi, ha spiegato il social, che "ha attirato la nostra attenzione perché i nostri sistemi di accesso sono progettati per mascherare le password utilizzando tecniche che li rendono illeggibili".

Facebook ha spiegato che nessuna password era visibile all'esterno, che non sono state trovate prove di abusi e che comunque il problema è stato risolto. L'ammissione del social network segue la denuncia del sito KrebsOnSecurity.com dedicato alle questioni di sicurezza informatica.