Terna, in Campania 536 mln investimenti per ammodernamento rete

“La Campania si conferma una regione prioritaria per Terna. Il Piano Strategico per i prossimi 5 anni prevede investimenti per 536 milioni di euro per una rete elettrica sempre più sicura, resiliente e sostenibile in grado di rispondere ai cambiamenti che la transizione elettrica in atto richiede. Un impegno importante che porteremo avanti proseguendo nel percorso già intrapreso di dialogo e confronto costante con le comunità locali e il territorio.” Così Luigi Ferraris, amministratore delegato di Terna commentando il Piano Strategico 2019-2023 presentato oggi a Milano.

Gli interventi consentiranno di rendere più moderna la rete elettrica regionale con l’obiettivo di risolvere congestioni e criticità legate soprattutto alla limitata capacità di trasporto dell’energia in alcune singole tratte e di favorire l’integrazione in rete della produzione di energia rinnovabile per cui si prevede un significativo aumento nei prossimi anni.

I principali interventi previsti interesseranno: l’elettrodotto 380 kV Bisaccia-Deliceto, un’opera che garantirà la sicurezza e la qualità dell’alimentazione elettrica nell’Italia centro-meridionale; l’ammodernamento della rete elettrica di Napoli; il collegamento Sorrento-Capri e il riassetto della Penisola Sorrentina: un’opera, questa, che migliorerà l’affidabilità della rete di trasmissione e di alimentazione dell’area, servita attualmente da una rete elettrica risalente agli anni ’60, generando ricadute positive su tutto il tessuto produttivo turistico dell’area interessata dagli interventi.

Gli interventi di sviluppo previsti nel Piano Strategico prevedono la realizzazione di 36 Km di linee in cavo interrato e consentiranno la demolizione di circa 75 Km di vecchie linee. Un terzo degli investimenti sarà inoltre destinato alla sicurezza e al rinnovo degli asset esistenti. In particolare, è prevista l’installazione di un compensatore sincrono presso la stazione elettrica di Garigliano che garantirà maggior sicurezza e stabilità al sistema elettrico della regione.

La realizzazione delle infrastrutture impiegherà circa 130 ditte e 570 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica; a questi si aggiungeranno circa 65 fra professionisti e studi tecnici. Significativa, inoltre, la ricaduta per attività ricettive, di ristorazione e di servizi presenti nei territori interessati dai cantieri.

Nel territorio campano, dove Terna gestisce 3680 km di linee elettriche in alta e altissima tensione e 60 stazioni elettriche, operano 273 persone impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale.