Tria: "Nessuna ipotesi flat tax"

(Afp)

''Sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del question time del Senato, rispondendo a una domanda sulla flat tax. In quella sede ''saranno approfondite tutte le proposte'', assicura Tria. ''Ma al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale in merito a specifiche proposte di riforma''.

A partire dallo scorso luglio a via XX settembre ''sono state condotte molte analisi concernenti le varie ipotesi di riforma. Ma si tratta di un esercizio di valutazione ex ante'' che riguarda anche ''l'aggiornamento dei modelli microsimulazione. Queste attività sono fondamentali per la base conoscitiva utile a stimare l'impatto delle misure ma -ribadisce il ministro- non possono essere utilizzate mediaticamente'' per ipotizzare che il governo stia studiando una specifica misura. Le simulazioni, prosegue Tria, servono a ''valutare ogni ipotesi concreta di riforma, nel momento in cui si pone all'attenzione del decisore politico'' su uno specifico intervento. Nella prossima manovra ''saranno valutate altre ipotesi di riforma ispirate all'idea della flat tax, che dovrà prendere forme concrete''.