Reddito, si perde se vinci più di 6mila euro

Vincere al gioco può far perdere il reddito di cittadinanza. Nel corso dell'esame alla Camera, come riporta Agipronews, i tecnici del Servizio Studi del Senato specificano nel dossier, che accompagna il Decretone, che la perdita dei requisiti per il reddito di cittadinanza avviene "anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori" a 6mila euro, "conseguente a donazione, successione o vincite". Il tutto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento, per cui "è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità".