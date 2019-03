Arrivano i 'Panda Bond'

(Fotogramma)

Realizzazione di un piano di emissioni obbligazionarie, 'Panda Bond', e strutturazione di un programma di co-finanziamento per imprese italiane che investono in Cina. E' quanto prevede l'intesa firmata da Cassa depositi e prestiti e Bank of China Limited, che hanno siglato un accordo di collaborazione strategico per supportare la crescita delle aziende italiane nel mercato cinese. L’accordo, che fa seguito al protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti il 28 agosto scorso, è stato siglato dall’Amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo e dal Chairman di Bank of China Chen Siqing, ed è finalizzato a supportare la cooperazione tra le due istituzioni per reperire risorse finanziarie dedicate alla crescita di aziende italiane in Cina.

Il piano di emissioni da 5 miliardi di renminbi per il quale è stato avviato l’iter autorizzativo da parte di People’s Bank of China ha ad oggetto l’emissione da parte di Cdp di titoli obbligazionari, 'Panda Bond', destinati a investitori istituzionali operanti in Cina. I proventi derivanti dalle emissioni verranno utilizzati per finanziare - direttamente o indirettamente - succursali o controllate di aziende italiane con sede in Cina e quindi supportarne la crescita. La liquidità raccolta sarà veicolata alle imprese sia attraverso le banche italiane presenti in Cina, sia attraverso le banche cinesi. Con tale piano di emissioni, Cdp sarebbe il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto nazionale di promozione europeo, ad esplorare questo tipo di mercato.