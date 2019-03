Nike, multa Ue da 12,5 mln

(Foto Afp)

La Commissione europea ha multato Nike per 12,5 mln di euro, per aver impedito ai commercianti di vendere prodotti di merchandising sotto licenza, come sciarpe e magliette, ad altri Paesi dello Spazio economico europeo. La restrizione riguardava il merchandising di alcune delle squadre di calcio e delle federazioni più famose d'Europa, di cui Nike detiene la licenza, come Barcellona, Juventus, Manchester United, Inter e As Roma.

"I prodotti ufficiali della squadra del cuore, come sciarpe o magliette - afferma la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager - sono spesso oggetti di culto per i tifosi di calcio. Nike ha impedito a molti dei suoi licenziatari di vendere questi prodotti in altri Paesi, riducendo così la scelta offerta ai consumatori e facendo salire i prezzi". "Questo - continua la Vestager - viola le norme antitrust dell'Ue. La decisione di oggi garantisce che rivenditori e consumatori possano beneficiare appieno di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare ovunque in Europa per avere accesso a un maggior assortimento di prodotti e a offerte più vantaggiose".

I prodotti di merchandising sotto licenza sono di varia natura (sciarpe, magliette, tazze, borse, lenzuola, articoli di cancelleria e giocattoli, solo per citarne alcuni) ma sono tutti accomunati dal fatto che riportano uno o più loghi o immagini coperti da diritti di proprietà intellettuale (Dpi), come marchi commerciali o diritti d'autore. Tramite un accordo di licenza, una parte (il licenziante) consente all'altra parte (il licenziatario) di sfruttare uno o più` Dpi in un determinato prodotto. Le licenze concesse dai licenzianti sono generalmente di natura non esclusiva, per aumentare il numero di prodotti di merchandising sul mercato e la copertura territoriale.