Sciopero aerei, oggi a terra quasi 100 voli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Quasi 100 voli cancellati oggi in seguito allo sciopero del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali. Lo stop, che riguarda Alitalia e Air Italy, andrà avanti dalle 10 alle 14.

Per limitare i disagi dei passeggeri, "Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata", si legge sul sito.

"Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 25 marzo fra le ore 10:00 e le 14:00, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto", fa presente ancora la compagnia aerea che aggiunge: "I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 25 marzo, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 1 aprile".

Lo sciopero di Air Italy, che riguarda piloti e assistenti di volo, andrà avanti invece avanti per tutta la giornata (in tutto 24 ore). Ad annunciarlo Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl TA, che proseguono: “Siamo stati costretti ancora una volta allo sciopero, per ribadire la richiesta di cambio di passo nelle relazioni industriali, perché le criticità contrattuali e operative per i piloti e gli assistenti di volo sono ormai diventate insostenibili”. “Il contratto di lavoro aziendale è ormai obsoleto - spiegano Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl TA - ed è improcrastinabile che Air Italy si sieda al tavolo di contrattazione di rinnovo del CCNL del trasporto aereo. “Ci preoccupa, infine, il drastico rallentamento dei programmi di crescita e sviluppo della compagnia, che ad oggi non vede alcun significativo segnale, nonostante gli annunci passati di Air Italy e Qatar Airways. Ora siamo in attesa che ci venga presentato il nuovo piano industriale per i prossimi anni". Enac spiega che ci sono due fasce garantite, dalle 7 alle 10.00 e dalle 18 alle 21.