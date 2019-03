Federalberghi: "Cina mercato del futuro ma in Sicilia Gap infrastrutture'

L'arrivo di Xi a Palermo

(di Rossana Lo Castro) "Quello asiatico è il mercato del futuro e la Sicilia deve farsi trovare preparata". Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, ne è certo. "La visita del presidente cinese Xi Jinping ha portato e porterà a Palermo e alla Sicilia una grande attenzione mediatica - dice all'Adnkronos - e il collegamento aereo diretto con Pechino o con Chengdu faciliterà l'arrivo di turisti cinesi che oggi scelgono altre destinazioni in Italia come Milano, Roma, Venezia o Firenze". Un'occasione ghiotta per l'Isola perché "i turisti cinesi spendono tanto e viaggiano tutto l'anno, intercettare questi flussi significherebbe anche fare un passo avanti verso la destagionalizzazione", avverte. Ma perché la profezia del presidente cinese diventi realtà ("Dopo la mia visita qui arriveranno milioni di turisti cinesi" ha detto Xi Jinping durante la visita a Palazzo dei Normanni) è necessario che "la Regione siciliana faccia un salto di qualità", perché non basta farli arrivare, occorre che "decidano anche di tornare".

L'assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, lavora da tempo per aprire l'Isola al turismo cinese. L'idea è quella di pacchetti turistici che prevedano l'arrivo a Palermo e un tour tra i siti Unesco con spostamenti interni. "Che ben vengano questi flussi, oggi praticamente inesistenti - dice Farruggio -. Noi stiamo adeguando i sistemi di accoglienza alle richieste di questo mercato, ma è l'intera città che deve farsi trovare pronta in termini di economia globale, penso, ad esempio, al settore del commercio". E poi c'è il grande gap: le infrastrutture. "Nelle destinazioni si viene se sono turistiche a 360 gradi e in grado di offrire una molteplicità di servizi. Il viaggiatore cinese è abituato a fruire di più destinazioni in pochissimo tempo. Utilizza gli hub di Parigi e Francoforte per girare l'Europa con collegamenti veloci e ben organizzati. La Sicilia in termini di collegamenti interni paga un gap attualmente incolmabile rispetto a quelli che sono i loro standard di servizi".

Un salto di qualità sul fronte dei collegamenti soprattutto interni, ma non solo. Perché per il numero uno degli albergatori palermitani occorre lavorare anche per attrarre investitori. "La Sicilia è già una destinazione internazionale, ma presentarsi come una terra di conquista a basso costo può diventare un boomerang. Il rischio è quello di una svendita del nostro patrimonio, invece quello che dobbiamo pretendere è la consapevolezza di una dignità maggiore". La concorrenza nel bacino del Mediterraneo è forte. C'è Malta, ci sono i Paesi del Nord Africa. "L'investimento deve avere un ritorno immediato, certo. In Sicilia non sempre questo è possibile e partirne sono innanzitutto gli imprenditori siciliani, a cui sinceramente non sono date le stesse opportunità di quelli esteri. Sinceramente non so come qualcuno da fuori possa decidere di investire qui conoscendo la realtà siciliana".

Il dito è puntato sulla burocrazia. "Ben vengano gli investimenti, anche quelli stranieri che possano consolidare l'immagine internazionale della Sicilia ma con il sistema burocratico attuale è impossibile anche solo pensare a investire qui - denuncia Farruggio -. Occorre cambiare marcia e c'è ancora tanta strada da fare. Perché un imprenditore dovrebbe scegliere l'Isola per i suoi affari quando ci vogliono anni per ottenere un'autorizzazione e, una volta realizzato l'investimento, si finisce per essere massacrati dal sistema tributario?". La soluzione, allora, passa da "un sistema fiscale di vantaggio, uno snellimento burocratico, agevolazioni che possano rendere conveniente per un imprenditore investire in Sicilia, sia in termini di risultato che di redditività, piuttosto che in altre aree del Mediterraneo. La Regione faccia un salto di qualità, altrimenti anche questa opportunità non potrà essere colta appieno".