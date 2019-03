Ricavi record per le Ferrovie

(Fotogramma)

Le Ferrovie archiviano il 2018 con ricavi record a quota 12 miliardi, per la prima volta sopra la soglia dei 10 miliardi. Ed è un risultato record anche quello che presenta la bottom line del conto economico: l’utile netto cresce a 559 milioni, senza partite straordinarie. "E' il dato più performante della nostra storia", ha commentato l’amministratore delegato delle Fs Gianfranco Battisti illustrando i dati approvati dal Cda. "Per la prima volta abbiamo abbattuto il muro dei 10 miliardi di ricavi", ha poi sottolineato. Inoltre l’utile di bilancio conseguito nel 2018 è un risultato di "assoluto valore" dopo un "percorso avviato nel 2006 quando il gruppo perdeva 2 miliardi di euro". Un risultato "in grado di sostenere sfide future", ha detto Battisti.