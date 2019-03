Alitalia, commissari: "Fs decida"

(Afp)

"È fondamentale che Fs prenda una decisione finale sul futuro di Alitalia" perché altrimenti, se non si conclude il processo di vendita, i commissari non possono far altro che "metterla in liquidazione". L'eventuale proroga che le Ferrovie potrebbero richiedere "non può essere di mesi" e dovranno presentare "documenti inoppugnabili se no rinuncino". A dirlo è il commissario straordinario di Alitalia Daniele Discepolo nel corso di un'audizione alla Camera, sottolineando che Alitalia "è assolutamente appetibile per una cessione che noi auspichiamo, il tema sono i tempi".

Ferrovie dello Stato Italiane in giornata aveva fatto sapere in una nota che "sta proseguendo le interlocuzioni con un ristretto numero di player industriali al fine di determinare le condizioni per la formazione di una compagine azionaria che si candida a rilevare gli asset di Alitalia". Fs ha sottolineato inoltre che "i progressi compiuti in questi mesi necessitano di ulteriori approfondimenti per giungere alla definizione di un modello industriale sostenibile".

"Fs ha espresso una manifestazione di interesse. Il termine del 31 dicembre è stato prorogato al 31 marzo, ed è quindi ormai imminente, e questo termine del 31 marzo deve essere messo in relazione con quello del 30 giugno per il rimborso del prestito concesso dallo Stato", ha spiegato Discepolo in audizione alla Camera. "Ci sono delle interlocuzioni con soggetti ma oggettivamente non abbiamo visione completa delle trattative", ha aggiunto, evidenziando che "la gestione commissariale non può continuare all'infinito, nonostante i buoni risultati ottenuti, perché ci sono decisioni strategiche da prendere, come quella di ampliare la flotta o non ampliarla, aprire nuove rotte. Queste sono attività gestionali che andrebbero condivise con il potenziale acquirente". Per un'eventuale proroga, "non possiamo pensare a mesi e anche per esiti politici che potrebbero alterare la situazione di Alitalia ci siamo dati un perimetro massimo di 3-4 settimane per avere prospettive concrete di Ferrovie o di altri partner interessati", ha detto Discepolo.

Un richiamo alla rapidità è arrivato anche da Enrico Laghi. "La proroga della procedura auspichiamo sia contenuta ma anche compatibile con i tempi di completamento della compagine azionaria" ha detto il commissario straordinario nel corso dell'audizione alla Camera. "Il richiamo alla rapidità - ha aggiunto - è funzionale soprattutto al fatto che definendo i termini della cessione si possono perseguire risparmi sia sul fronte dei leasing che su quello degli investimenti".

Quanto a Delta, rispondendo alle domande dei parlamentari il commissario straordinario Stefano Paleari ha sottolineato che quello di Delta è "l'interesse del vettore più importante al mondo. Se poi c'è il Mef o una controllata del Mef, questo è un elemento di garanzia in un sistema di alleanze".