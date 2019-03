Italia Economia n. 13 del 27 marzo 2019

1. IL SERVIZIO: Poste Italiane, raddoppia l’utile nel 2018 2. INNOVAZIONE: Con 5G piu’ veloci in rete e città ‘smart’ 3. IMPRESA E SVILUPPO: L'Italia cresce nella Bioeconomia, il rapporto di Intesa Sp e Assobiotec 4. LA FINESTRA SUI MERCATI: Italiani popolo risparmiatori ma non investitori 5. 120 SECONDI DI NOTIZIE: - Farmaceutica. Tra ospedali e farmacie, cresce il mercato del farmaco da prescrizione in Italia - Acqua. Quasi nove litri di pioggia su dieci che cadono sul suolo italiano vengono perduti. - Brexit. Con un 'no deal' sulla Brexit, la ricchezza dei cittadini inglesi si potrebbe ridurre. - Rdc. I caf scoppiano per la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. - Pil. Confcommercio rivede al ribasso le stime del Pil italiano nel 2019 6. PROMETEO: 1. Terna, il più alto investimento di sempre in Italia - Siccità, 2017 secondo anno più secco dal 1961 - Insetti nel piatto? Giovani, maschi e di buona cultura i più propensi - Rapporto Onu, 22mila mld di dollari per raggiungere obiettivi Parigi