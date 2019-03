Italiani popolo risparmiatori ma non investitori - Italia Economia n. 13 del 27 marzo 2019

Sono concentrati sul presente, non pensano alla pensione, ma solo uno su quattro, il 28%, si ritiene in salute dal punto di vista finanziario, il livello più basso a livello globale. E' la fotografia del rapporto tra italiani e investimenti scattata da un'indagine di BlackRock, da cui si evince che il lavoro e i soldi sono la peggiore fonte di stress, soprattutto per i millennials.