Rischio ribasso, Bce pronta a reagire

"Non ci mancano gli strumenti per portare avanti il nostro mandato". Lo sottolinea il presidente della Bce Mario Draghi, nel suo intervento a una conferenza in corso a Francoforte. Draghi conferma come la banca centrale sia "in allerta sui futuri rischi e pronta a rispondere se le prospettive di medio termine dovessero deteriorarsi in maniera significativa". In questo caso, aggiunge il numero uno dell'Eurotower, "la Bce adotterà tutte le azioni di politica monetaria necessarie e proporzionate al raggiungimento dei nostri obiettivi".

Nell'Eurozona, continua il numero uno della Bce, "stiamo assistendo a un deterioramento più marcato" della domanda esterna, ma una crescita " 'morbida' non prefigura necessariamente un grave rallentamento". Draghi nel suo intervento ricorda poi come "nella quattro espansioni del ciclo economico dell'area euro dal 1970, ci sono state 50 crescite 'morbide' - definite come un rallentamento della crescita per due trimestri - e solo 4 recessioni".

E in realtà - aggiunge Draghi - "l'eurozona ha affrontato una situazione analoga nel 2016, quando l'economia ha attraversato un periodo 'morbido', innescato da una contrazione del commercio mondiale". In quel caso, ricorda il numero uno dell'Eurotower, "la forza delle economie nazionali è stata in grado di proteggere la ripresa dalle incertezze esterne" mentre oggi "la domanda chiave è se la domanda interna rimarrà resiliente".

La Bce continuerà in ogni caso "a monitorare come le banche possano mantenere" una buona redditività "anche con margini di interesse netto ridotti. E, se necessario, rifletterà su possibili misure che possano preservare le implicazioni favorevoli dei tassi negativi per l'economia, mitigando al contempo gli effetti collaterali, se presenti", spiega ancora Draghi, sottolineando che "comunque la bassa redditività bancaria non è una conseguenza inevitabile dei tassi negativi".