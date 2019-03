Appalti, Garavaglia: "Abbiamo fondi, serve commissario per spending"

(Fotogramma)

"Ci sono 122 miliardi di euro in fondi europei e italiani" per gli investimenti pubblici e "nei tre anni passati ne è stato speso il 4%. Noi non abbiamo bisogno di un commissario alla spending review, ci serve un commissario alla spending". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, nel corso del suo intervento agli Stati Generali delle Pmi organizzati a Roma dalla Fondazione Centro Studi di Valore Impresa. Adesso, ha aggiunto Garavaglia, "dobbiamo spendere il 96% in tre anni, serve buona volontà".

"Grazie ai nostri interventi sul fisco abbiamo registrato da inizio anno il 5% in più di aperture di partite Iva. Abbiamo ridato una stabilità al sistema e fiducia alle imprese piccole, con più semplicità".