Linea ferroviaria Napoli-Bari, aggiudicata la gara

(Fotogramma)

E' stata aggiudicata la gara per la linea Napoli-Bari relativa alla progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la tratta Apice - Hirpinia, primo dei due lotti funzionali della tratta Apice - Orsara. Lo comunica Rfi, spiegando che la gara è stata assegnata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) al Consorzio di imprese costituito da Salini Impregilo, Astaldi, Rocksoil, Net Engineering e Alpina, per un valore di circa 608 milioni di euro.

I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria comprese le opere civili connesse, l’armamento ferroviario, la trazione elettrica e le sottostazioni elettriche per l’alimentazione dei treni nonché la realizzazione della nuova stazione di Hirpinia.

Rfi sottolinea come "si aggiunge così un altro importante tassello nell’ambito della realizzazione della nuova linea Napoli - Bari, che conferma l’accelerazione dei vari step dell’iter resa possibile dal lavoro del Commissario". Sui tratti Napoli - Cancello e Cancello - Frasso i lavori sono stati già consegnati alle imprese aggiudicatarie mentre è in fase di aggiudicazione la tratta Frasso - Telese. Sulla tratta Telese - S. Lorenzo è stata conclusa la Conferenza di Servizi ed è in corso quella sulla tratta San Lorenzo Maggiore - Vitulano (Benevento). È stata inoltre ultimata la progettazione definitiva e sono stati avviati i relativi iter autorizzativi per le tratte Hirpinia - Orsara e Orsara - Bovino. I bandi di gara relativi agli ultimi lotti rimanenti saranno pubblicati entro il 2020.