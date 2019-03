Nori verso nomina a vicecapo gabinetto Tria

Mauro Nori (FOTOGRAMMA)

Mauro Nori sarà nominato vicecapo di gabinetto del ministro dell'Economia Giovanni Tria. La formalizzazione dell'incarico - apprende l'AdnKronos - potrebbe arrivare la prossima settimana. Già nella squadra di Tria come consulente in materia di welfare, Nori, 58 anni, affiancherà il capo di gabinetto Luigi Carbone nella gestione dei complicati dossier nel ministero chiave delll'Economia.

Prima della 'promozione' da parte di Tria, Nori è stato in corsa per la nomina a commissario dell'Inps per il dopo Boeri. Candidato dalla Lega come tecnico indipendente, ha dichiarato la propria indisponibilità ad ogni tipo di incarico nell'Ente previdenziale, avendo riscontrato la contrarietà di una parte del Movimento 5 Stelle al suo ritorno in Inps, dove aveva ricoperto l'incarico di direttore generale dal 2000 al 2015.

Nori ha guidato, come Direttore generale dell'Inps, una delle più grandi operazioni di incorporazione di Enti pubblici mai avvenute in Italia, a seguito dell'assorbimento dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps, facendone il più grande ente di welfare in Europa. Degli anni trascorsi in Inps, inoltre, si ricordano gli accesi confronti con il presidente Mastrapasqua per il riequilibrio di competenze nella gestione dell'Ente e il no detto a Parnasi sulla vicenda Ecovillage, affare accostato recentemente anche alle vicende dello Stadio della Roma. Appassionato di rugby, che ha praticato a livello giovanile anche nelle rappresentative nazionali juniores, Nori è sposato, ha un figlio ed è consigliere della Corte dei Conti.