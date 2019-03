Zingaretti incontra i sindacati

Immagine di repertori (Fotogramma)

Potrebbe segnare l'avvio di una nuova stagione di dialogo e confronto con le parti sociali, dopo il silenzio di questi ultimi anni, l'incontro previsto per martedì prossimo, 2 aprile, tra i vertici del Pd, ospite il neo segretario Nicola Zingaretti, e i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Sul tavolo un tema delicato: il salario minimo su cui i sindacati hanno avviato un tavolo di confronto con il governo che intende fissare per legge la retribuzione minima oraria a 9 euro lordi. Stella polare, il ddl presentato al Senato dal M5S.

Una partita su cui i sindacati hanno idee lontane da quelle dell'esecutivo illustrate dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio, "il rischio è di depotenziare la contrattazione nazionale", dicono, ma anche da quelle del Pd che ha presentato nei mesi scorsi un proprio disegno di legge con cui fissare a 9 euro netti la paga minima sotto al quale non dover scendere.

Una visione diversa da quella sindacale, appunto: l'obiettivo di Cgil Cisl e Uil infatti resta quello non di arrivare a identificare un minimo salariale che non garantirebbe nulla circa il rispetto delle buste paga ma piuttosto di arrivare a riconoscere il valore legale dei minimi contrattuali già previsti dai vari Contratti nazionali. Oltre, ovviamente, alla necessità di dare operatività alle nuove norme sulla rappresentanza, dei lavoratori ma anche delle imprese, unico strumento con cui sconfiggere i contratti 'pirata'.

Di questo dunque si parlerà nel corso dell'incontro che dovrebbe toccare anche altre questioni al centro del dibatto politico, dall'autonomia differenziata alla Tav. A promuovere l'iniziativa il neo segretario Pd, Zingaretti, che ha raccolto la richiesta alla politica, più volte avanzata da Cgil, Cisl e Uil, di rimettere al centro del confronto il lavoro e i rapporti con le parti sociali alla luce di un contesto economico pesantemente in stallo, ad una passo da una nuova recessione.

E sul salario minimo Cgil Cisl e Uil starebbero lavorando assieme a Confindustria anche alla possibilità di mettere insieme una posizione unitaria da presentare al prossimo tavolo di confronto che il governo, una volta esaurita la fase tecnica, deve ancora convocare. Un fronte comune con gli industriali con cui ribadire e rafforzare la centralità delle contrattazione nazionale che sarà per questo all'ordine del giorno già dal prossimo incontro sul Patto per la fabbrica, convocato per l'8 aprile prossimo dal presidente di viale dell'Astronomia, Vincenzo Boccia.