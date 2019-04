Antitrust multa Optima

(Fotogramma)

L’Antitrust ha sanzionato per 1 milione di euro Optima Italia in relazione all’offerta commerciale multiservizi denominata 'Optima VitaMia' (adesso rinominata 'Tutto-in-uno') per la fornitura di energia, gas, telefonia fissa/mobile e Internet, accertando una pratica commerciale scorretta. Lo comunica la stessa Autorità.

Con particolare riguardo ai profili di ingannevolezza della pratica, l’Autorità ha ritenuto che la presentazione, da parte di Optima Italia Spa, dell’offerta come “flat” (a tariffa fissa) fosse tale da indurre "gravemente" in errore il consumatore: questo perché da un lato enfatizzava in modo suggestivo la stabilità della spesa mensile e l’invarianza del “canone fisso”, mentre dall’altro lato ometteva tout court di indicare le effettive condizioni limitative della proposta (quali la presenza di un vincolo di durata minima annuale, la perdita dei consumi risparmiati di valore superiore a quello del Bonus iniziale, l’esistenza di un conguaglio a fine dell’anno contrattuale e le tariffe applicate in tale sede per la fatturazione dei consumi extra-soglia).

Per quanto concerne i profili di aggressività della pratica commerciale scorretta, secondo l’Autorità, la condotta della società consisteva nell’applicare a una molteplicità di consumatori una fatturazione a conguaglio che li esponeva all’esborso, in soluzione unica e a fine anno contrattuale, di importi rilevanti che dipendevano dalla taglia inizialmente fissata (canone mensile), rivelatasi spesso sbagliata: condotta che era "idonea a esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori in relazione alla proposta contrattuale, limitandone la libertà di comportamento, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in ordine alla gestione delle proprie abitudini di consumo e alla prosecuzione del rapporto contrattuale".

L’Autorità ha irrogato alla società una sanzione di 1 milione di euro e ha disposto la pubblicazione, sul suo sito aziendale, di una dichiarazione rettificativa. Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.