Dombrovskis: "Frena economia Ue, soprattutto in Italia"

(Afp)

L'economia dell'area euro "sta rallentando", un rallentamento che colpisce tutte le maggiori economie, "specialmente l'Italia", e che potrebbe portare a ridurre le previsioni sulla crescita attesa dell'Eurozona in maggio. Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione Econ dell'Europarlamento, a Bruxelles. "Se guardiamo agli sviluppi economici in Europa - ha detto - vediamo che la crescita economica sta rallentando. Le ultime previsioni parlavano di una crescita dell'1,3% nell'area quest'anno, ma in realtà i dati che continuano ad arrivare dopo le previsioni economiche d'inverno suggeriscono che questo rallentamento continua e in realtà potremmo avere dati di crescita inferiori nelle previsioni economiche di primavera". "In più - ha continuato il politico lettone - vediamo un rallentamento in tutte le maggiori economie dell'Eurozona, in Germania, Francia e Italia, direi specialmente in Italia, ma anche nel Regno Unito e in Spagna. Quindi è un fattore abbastanza ampio: una cosa che abbiamo ripetutamente sottolineato agli Stati membri è che i Paesi dovrebbero utilizzare i periodi positivi, dato che siamo nel settimo anno di crescita economica, per ridurre i deficit di bilancio e per mettere la traiettoria del debito su una via chiaramente discendente". "Mentre possiamo essere soddisfatti della politica complessiva di bilancio, la composizione non è l'ideale: ci sono Paesi ai quali abbiamo raccomandato di usare lo spazio di manovra per stimolare l'economia, che lo hanno fatto in misura minore di quanto desiderato, e sfortunatamente alcuni Paesi con alti livelli di deficit e di debito sono stati lenti a ridurli, cosa che è un fattore di rischio che monitoriamo con molta attenzione", ha concluso.