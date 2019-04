Reddito, nuovi moduli on line

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono stati pubblicati sul sito internet dell'Inps a questo link i modelli aggiornati per la presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza e i nuovi modelli COM Ridotto ed Esteso che recepiscono le modifiche introdotte in sede di conversione del Dl del 28 gennaio scorso. E' quanto si legge in una nota Inps. I modelli, spiega ancora la nota, vengono pubblicati dopo avere sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed avere ricevuto il parere del Garante per la tutela in materia di dati personali.