Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il ddl n. 844, in materia di azione di classe, incardinato nella seduta di martedì 2 aprile con le relazione dei senatori Pepe e Girotto. I voti a favore sono stati 206, un contrario, mentre 44 senatori si sono astenuti.

''L'approvazione in via definitiva della class action consegna al Paese uno strumento davvero efficace per far valere i propri diritti. Ora i cittadini sono più forti e potranno difendersi dai comportamenti scorretti di gruppi di potere, lobby e aziende senza scrupoli''. Ad affermarlo il ministro per il Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. ''Siamo orgogliosi -aggiunge- di aver portato a compimento una delle battaglie storiche del M5S. Da sempre, infatti, ci siamo battuti per dotare il nostro Paese di un provvedimento serio che aumentasse le tutele dei consumatori, specialmente quelli più deboli". "Oggi -prosegue- tutto questo è realtà e consentirà al popolo di difendersi dai soprusi dei potenti, di chi vuole calpestare i diritti, di chi pensa di farla franca in nome del profitto. Grazie a questa legge - conclude Fraccaro - non sarà più possibile calpestare i diritti, perché vengono tutelati gli interessi dei cittadini e delle imprese che lavorano in maniera onesta e trasparente''.

''La class action è legge, è una legge molto importante per i cittadini italiani che ogni volta che viene leso un loro diritto possono, se ci sono i presupposti, unirsi e far valere tutti insieme i loro diritti. E' un altro punto del contratto di governo che viene realizzato in pochissimo tempo''. Così in un video su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. ''E una legge che dà la possibilità a tanti cittadini che da soli sarebbero deboli di unirsi e diventare forti, magari se dall'altra parte c'è un soggetto economicamente molto forte'' sottolinea il ministro, ricordando che ''non vale soltanto per il privato cittadino ma anche per le imprese perché questa legge dà la possibilità agli imprenditori di unirsi se un loro diritto è stato leso'', e che ''con la class action non ci saranno più tanti processi ma i cittadini possono unirsi e così tanti processi che occupano tante aule giudiziarie diventeranno uno solo''. ''In 9 mesi la legge è stata incardinata, ci sono state audizioni e il parlamento l'ha esaminata e l'ha votata. Faccio parte di un governo - conclude il guardasigilli- che ha deciso di mettere la giustizia tra le priorità per i cittadini ''.