Nessuna gara Consip per le auto blu

"Il Ministero dell'Economia e Consip mi hanno comunicato che nessuna delle gare si riferisce all'acquisto o al noleggio delle cosiddette auto blu, ovvero a veicoli destinati alla rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e della alte cariche dello Stato e di amministrazioni locali, ovvero messe a disposizione del personale dirigenziale a livello apicale". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno rispondendo a un'interrogazione al Question time a proposito delle notizie uscite sulla stampa di circa 8 mila nuovi acquisti di auto blu.

"All'esito di una specifica attività di analisi dei fabbisogni effettuata ricorrendo a banche dati pubbliche, - ha spiegato il ministro - la Consip ha indetto due differenti procedure di gara, una nel mese di ottobre per la fornitura in acquisto di 380 veicoli blindati destinati alla protezione di soggetti a rischio di incolumità fisica, e una di dicembre 2018 per il noleggio di 7.900 autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi destinati principalmente alle Asl e alle attività delle polizie locali e di pubblica sicurezza".