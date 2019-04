"Vigileremo su auto blu, non ci scorrazzeranno politici"

(Fotogramma)

"Nessuno sperpero sulle auto blu. Già Consip è intervenuta spiegando che si tratta di noleggio di auto destinate soprattutto alle forze dell’ordine, e non saranno certo delle auto per far scorrazzare i politici". Lo ha affermato all'Adnkronos il sottosegretario alla Pa Mattia Fantinati a proposito della notizia uscita sulla stampa di una prossima fornitura circa 8.000 nuove auto blu.

"Noi come M5S siamo per i tagli dei costi della politica sprecona, - ha aggiunto - figuriamoci, comunque vigileremo affinché quelle vetture siano date effettivamente a chi ne ha bisogno per motivi istituzionali e per il lavoro che fa e non certo per motivi di cerimoniale, per farsi vedere in pompa magna a qualche conferenza”.