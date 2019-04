Unicredit prepara offerta su Commerzbank

Unicredit starebbe preparando un’offerta "da diversi miliardi di euro" su Commerzbank, nel caso non dovessero andare in porto i colloqui fra quest'ultima con Deutsche Bank. Lo scrive il Financial Times, ricordando come Unicredit - che aveva già ventilato nel 2017 la possibilità di una fusione conc Commerzbank - è già presente sul mercato tedesco attraverso la controllata HypoVereinsbank. Il percorso verso una integrazione fra le prime due banche tedesche, peraltro, si sta rivelando piuttosto accidentato, alla luce di un fabbisogno di capitale che potrebbe toccare i 10 miliardi di euro. Una svolta in proposito potrebbe venire già entro la prossima settimana.

Secondo una fonte vicina a Unicredit, citata dal FT, se non dovesse concretizzarsi la fusione con Deutsche Bank - che darebbe vita a uno dei più grandi gruppi bancari mondiali - "la strada potrebbe aprirsi per noi". Il piano del gruppo italiano prevedere l'acquisizione di una quota rilevante di Commerzbank — che al momento capitalizza circa 9 miliardi di euro - e fonderla con HypoVereinsbank, in un gruppo con base in Germania, mentre UniCredit manterrebbe il proprio quartier generale a Milano. Commerzbank potrebbe invece continuare ad essere quotata sulla borsa di Francoforte.

E' evidente come una simile operazione sarebbe condizionata all'approvazione del governo tedesco, che con una quota del 15% è il principale azionista di Commerzbank.