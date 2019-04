Ecobonus, Corte Conti registra il decreto

(Fotogramma)

E' stato registrato alla Corte dei Conti, e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il decreto del ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell'Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell'Ecobonus. La misura prevede contributi per l'acquisito di veicoli a ridotte emissioni di CO2 (elettriche ed ibride), come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Con questo provvedimento, si legge in nota congiunta Mise-Mit, si apre la fase che consentirà ai concessionari d’inserire sulla piattaforma dedicata agli Ecobonus, già operativa dal primo marzo, l'ordine e la prenotazione dell'incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà quindi possibile effettuare la richiesta dell'Ecobonus sulla piattaforma aggiornata all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.