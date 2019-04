Chiusura in rialzo di un quarto di punto percentuale (+0,24% a 21.758,61 punti) per il Ftse Mib. In particolare evidenza l’accoppiata Tenaris-Saipem e Salini Impregilo, salita di quasi 10 punti percentuali in scia di una maxi-commessa in Australia. Spread di poco sopra i 260 punti base.