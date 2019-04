"Crescita Italia ancora giù"

(Afp)

Nuova, consistente sforbiciata nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita dell'Italia che nel 2019 - secondo quanto scritto nel World Economic Outlook, appena diffuso - dovrebbe attestarsi allo 0,1%, il valore più basso fra tutte le principali economie considerate. Dopo la stima fatta a ottobre scorso di un Pil a +1,0%, a gennaio la previsione era scesa allo 0,6%. Oggi il nuovo taglio, mentre resta invariata la previsione per il 2020 di un Pil a +0,9%. Il dato per l'anno in corso sembra condizionato dal 'trascinamento' a inizio 2019 della debolezza, registrata alla fine dello scorso anno: su base annua, infatti, il Fondo stima un quarto trimestre in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Alla base del taglio della previsione sull'Italia, spiega l'FMI, la debole domanda interna, stimata in calo dello 0,2%, "mentre i rendimenti dei titoli di Stato rimangono elevati". Quanto all'inflazione nel nostro Paese è vista in frenata allo 0,8% quest'anno per poi risalire leggermente all'1,2% nel 2020.

Uno degli effetti di questa crescita 'quasi zero', peraltro è il calo del Pil reale procapite, che quest'anno nel nostro Paese dovrebbe scendere dello 0,3%, unico caso fra le principali economie mondiali, per poi risalire leggermente dello 0,9% il prossimo anno e dello 0,7% nel 2020. Un dato che stride con il +1,7% della Spagna, che dal 2013 mette a segno regolarmente valori doppi (o anche tripli) di crescita rispetto all'Italia.

Le stime appena diffuse dall'Fmi nel World Economic Outlook mostrano, infatti, per il 2019 un deficit al 2,7%, e con una progressione inarrestabile negli anni a seguire, visto che per il 2020 il disavanzo è previsto al 3,4% e addirittura al 3,8% nel 2024. Inevitabili le ripercussioni sul rapporto debito/Pil, che dal 132,1% del 2018, quest'anno dovrebbe salire al 133,4%, e poi ancora al 134,1% nel 2020 e al 138,5% nel 2024.