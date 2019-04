Inail, attenzione alle false mail

(Fotogramma)

L’Inail invita a prestare "particolare attenzione alla campagna di phishing in corso in questi giorni, che diffonde un pericoloso virus informatico attraverso mail-truffa che utilizzano in modo fraudolento il nome dell’Istituto, simulando lo stile dei messaggi di Posta Elettronica Certificata (Pec) inviati agli utenti dei suoi servizi online". E' quanto si legge in una nota dell'Istituto che invita a eliminare i messaggi che contengono un virus che infetta il computer.

Le mail hanno come oggetto “INAIL Comunica XXXXXXXX” (dove “XXXXXXXX” è un numero casuale di otto cifre) e sembrano provenire dal dominio “legalmail.it”. In allegato è presente un file con estensione “.zip” che a sua volta include un altro file con estensione “.vbs”, in grado di compromettere il computer su cui viene aperto. Per evitare questo rischio, l’Inail "invita a verificare sempre l’autenticità dei messaggi, tenendo presente che le mail che l’Istituto invia ai propri utenti sono Pec provenienti dal dominio “postacert.inail.it”. Nel caso dell’Inail, il dominio del certificato è “telecompost.it” ed è possibile controllarne l’autenticità tramite la specifica funzione di verifica della firma digitale, disponibile in tutti i sistemi di accesso alla posta elettronica.