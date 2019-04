La Dg Concorrenza della Commissione Europea "non è un'authority, ma una Dg come tutte quante le altre. Quindi deve essere sottoposta alle valutazioni e alle decisioni politiche del collegio e al controllo da parte del Parlamento Europeo", anche nelle decisioni in materia di banche. Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine di un seminario a Bruxelles.