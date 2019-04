Fuorisalone, Jacuzzi lancia vasca idromassaggio Arga

Immagine di repertorio (Fotogramma)

In pieno centro a Milano, nella splendida cornice di Piazza San Marco zona Brera, Jacuzzi, leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, ha presentato i nuovi prodotti con anteprime interessanti per tutto il settore. Tra le novità l’annuncio della commercializzazione di Arga, una vasca che offre soluzioni uniche e innovative come la Tecnologia Swirpool (un soave vortice d’acqua che genera un caldo abbraccio), cromoterapia ed infusore integrato di Sali per una vera e propria esperienza di benessere. Il tutto nella massima silenziosità, grazie alla tecnologia Whisper+ Technology. Prodotta in Italia ed esportata in tutto il mondo, Arga® sarà disponibile da aprile 2019 nei migliori showroom del settore, unitamente agli esclusivi Sali da Bagno dedicati.

Tra le altre novità all’interno dello spazio espositivo Jacuzzi presenta una SwimExpert17, piscina per il nuoto controcorrente e in anteprima un prototipo di SkyloungeTM Outdoor: questa Spa idromassaggio firmata da Dna Kaluderovic & Condini sarà disponibile dal mese di settembre.

Sara Massarutti, product manager dell'azienda, ha introdotto le novità presentate presso lo spazio espositivo di Jacuzzi allestito durante il Fuorisalone: “Il rapporto col design è imprescindibile per noi che da 60 anni progettiamo e offriamo benessere attraverso l’acqua. E anche quest’anno in questa bella location dove si celebra l’anniversario di Leonardo l’acqua è sempre un bene prezioso, protagonista dei nostri prodotti. Mostriamo in particolare Arga, una vasca da bagno in cui ritrovare il proprio tempo in cui è possibile versare sali naturali che restituiscono benefici specifici e dei trattamenti dedicati".

Tra le altre novità "presentiamo anche Skylounge, una vasca per esterno, una “minispa” dedicata allo stare insieme trascorrendo il tempo rilassandosi in terrazza o in giardino o anche in città per come è stata progettata. Nelle swimspa infine, le piscine per il nuoto controcorrente, ci si può allenare all’infinito. Questa è una soluzione dedicata a tutti per allenarsi o imparare a nuotare. Per quanto riguarda il mercato, per noi è fondamentale imparare a stare in ascolto e capire i desideri dei clienti per potergli dare forma. In Jacuzzi cerchiamo di realizzare progetti sempre più su misura e volti al futuro e alle nuove tecnologie”.

“Special guest” d’eccezione presso lo spazio espositivo Jacuzzi nel Fuorisalone di Milano, Federica Panicucci che ha sottolineato come Arga sia un ottimo strumento di benessere: “ Prendersi cura di noi stessi è un privilegio e chi può godere di una vasca del genere è senz’altro una persona privilegiata. Io ho poco tempo da dedicare a me stessa quindi faccio poche cose ma efficaci per essere sempre carica e in forma. La mia giornata-tipo comincia molto presto, come tanti italiani, alle 5.30 di mattina poi faccio altre cose come andare a prendere i miei figli a scuola e molto altro. Credo che non esista una ricetta in particolare per fare tutto, penso sia una questione di organizzazione, rimanendo concentrati sugli obiettivi senza perdere di vista nulla ma ritagliandosi anche un po' di tempo per sé stessi”.

Federica Panicucci ha poi parlato dei suoi impegni: “Per 10 mesi all’anno sono impegnata con ‘Mattino cinque’, poi sono anche imprenditrice con la mia linea di abbigliamento. Il lavoro non manca e andiamo avanti così”.