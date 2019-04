Hitachi Rail: "In metro regolare cadenza treni per sostenibilità"

(Fotogramma)

“Tra le varie soluzioni improntate alla sostenibilità, abbiamo ad esempio la cadenza controllata del passaggio dei treni della metropolitana, tarata in base all’affluenza, in modo da assicurare un risparmio di energia per l’ambiente e di costi per le amministrazioni comunali”. Così Andrea Razeto di Hitachi Rail Sts è intervenuto a margine della tavola rotonda “Sempre più CSR. La sostenibilità come impegno delle aziende”, in corso nella terza giornata di Blue, il format dedicato alla mobilità sostenibile che si svolge nel mezzanino della linea 1 della metropolitana di Milano.

“È un sistema già sperimentato a Copenaghen, dove abbiamo tre linee, due attive e una in costruzione — ha spiegato Razeto — che permette di monitorare il consumo energetico: lì abbiamo verificato che la pausa corretta tra un treno e l’altro è di 90 secondi”.