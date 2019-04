Masperi nuovo presidente di Bper Credit Management

Il consiglio di amministrazione di Bper Credit Management ha nominato Valeriana Maria Masperi nuovo Presidente. L'avvocato Masperi, che ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Bper Banca dal 2012 al 2018, succede nell’incarico a Giosuè Boldrini. E' quanto comunica una nota.

Bper Credit Management è la società consortile, operativa da gennaio 2016 e diretta da Giuseppe Sibilla, in cui sono confluite tutte le attività gestionali e amministrative del Gruppo Bper relative al recupero di crediti in sofferenza, svolte in precedenza dal personale di Banche e Società che a loro volta hanno assunto il ruolo di consorziate in Bcm. Si tratta, nello specifico, di Bper Banca, Banco di Sardegna, Banca di Sassari, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Bper Leasing-Sardaleasing e Bper Factor.

"E' per me un grande onore essere stata scelta per guidare un’importante realtà del Gruppo Bper, che ha avuto fin dalla sua costituzione un ruolo essenziale nella gestione attiva delle sofferenze, conseguendo importanti risultati. Ringrazio il cda di Bper Credit Management per la fiducia che mi è stata accordata, cui corrisponderà il mio massimo impegno nello svolgere il nuovo incarico", ha commentato il neo presidente Masperi.