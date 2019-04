Trenta: "Sbocchi internazionali per le imprese"

(Afp)

"Il mercato nazionale sarà sempre meno in grado di assorbire lunghi cicli di produzione, è sul mercato internazionale che dovranno essere ricercati sbocchi adeguati". Lo sottolinea il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al convegno di EY sulla difesa.

"Sarà necessario, pertanto, considerare sempre di più il fattore "esportabilità’ nella definizione dei nuovi programmi per le nostre Forze Armate. Ciò anche nella considerazione che, oggi, i paesi acquirenti privilegiano le collaborazioni ai semplici acquisti e che questo comporta la necessità di costruire per ognuno "pacchetti" di proposte attagliati alle specifiche esigenze".

"In altri termini, occorre perseguire in maniera ancora più incisiva una strategia sistemica che porti a sinergie sempre più efficaci tra Ministero e Industria, in supporto all’export, con un’azione che vede impegnate tutte le articolazioni della Difesa e in cui il Segretariato svolge, naturalmente, un ruolo preponderante".