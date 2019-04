"Allegato Infrastrutture pronto, pubblicazione a giorni"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"L'allegato 'Infrastrutture' al Def è pronto e come di consueto e come fisiologico nella presentazione degli allegati al Documento di economia e finanza verrà pubblicato nei prossimi giorni". Così fonti del Mit interpellate dall'Adnkronos sulle dichiarazioni del capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Paita, che accusa il ministro Danilo Toninelli di ricorrere all'escamotage della mancata pubblicazione del documento per eludere problemi interni alla maggioranza sul dossier infrastrutturale.