Fca, Elkann: "Mai stata così in salute"

"I prossimi 20 anni per l’auto saranno vivaci e ricchi di novità come lo furono i primi 20" ma "Fca non è mai stata più forte e così in salute come oggi". Lo ha sottolineato il presidente del gruppo automobilistico John Elkann nel suo intervento all'assemblea degli Azionisti in corso a Amsterdam. "La mia famiglia ha accompagnato l’evoluzione di questa società negli ultimi 120 anni: ci siamo stati nei momenti belli e anche in quelli più difficili. Continueremo a farlo - ha aggiunto - tanto più oggi che entriamo in una nuova e entusiasmante fase di sviluppo per l’industria dell’auto".

Il bilancio di Fca che viene presentato oggi - ha evidenziato il presidente del gruppo - "ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con i dividendi. Siamo pronti a giocare il nostro ruolo in questa nuova ed entusiasmante era dell'industria dell'auto. Come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività, per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per FCA".