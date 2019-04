Open Fiber, Cosenza approva convenzione per fibra ottica ultima generazione

Open Fiber realizzerà infrastrutture e reti ad alta velocità sul territorio di Cosenza. La Giunta comunale ha infatti approvato uno schema di convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale. E' quanto annuncia una nota. La convenzione fissa le modalità dei lavori che dureranno 18 mesi dall’avvio dell’intervento. L'investimento diretto dell’azienda, compartecipata da Enel e dalla Cassa Depositi e Prestiti e che opera con fondi propri in 271 comuni di tutta Italia, è di 9,6 milioni per cablare 39mila unità immobiliari in tutta la città.

“La futura realizzazione - ha commentato l'Assessore alla riqualificazione urbana Francesco Caruso - pone la città di Cosenza all'avanguardia nel contesto delle città italiane e guarda agli anni a venire in un'ottica di miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini. Enormi sono le potenzialità di questa infrastruttura tecnologica e la nostra Amministrazione le ha sapute cogliere al volo, contemperando la tradizione con la sua vocazione all'innovazione”.

Durante i lavori, tanto in centro quanto nelle zone più periferiche, ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi e gli eventuali disagi per la comunità. Anche a Cosenza, come già accade nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. L’infrastruttura si estenderà per 151 chilometri, 37 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree e interrate già presenti in città.

“Una rete integralmente in fibra ottica - ha evidenziato il regional manager di Open Fiber Roberto Renna - grazie alle sue prestazioni inedite in termini di velocità e di stabilità, permette di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell’intera collettività: la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la domotica sono solo alcuni degli esempi possibili. Un’opportunità che rappresenta un passaggio fondamentale verso la Gigabit Society, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale di Cosenza. L’intervento è del resto interamente a carico di Open Fiber, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche”.