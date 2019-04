Paragone: "Tria e molla su pelle risparmiatori sta stufando"

(Fotogramma)

"Il Tria e molla sulla pelle dei risparmiatori mi sta stufando! Se qualcuno pensa di fare il furbo col loro fondo si sbaglia!". Lo scrive in un post su Facebook Gianluigi Paragone, senatore del M5S e uomo indicato da Luigi Di Maio come possibile presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. "Grazie all'uomo del Mef in cda Mps, si salvano gli ex dirigenti Viola e Profumo. Grazie, Tria..." scrive in un altro post su Fb Paragone, commentando la decisione del Mef, che detiene il 68,2% del capitale di Monte dei Paschi di Siena, di votare no all'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'istituto senese, nel corso dell'assemblea dei soci di giovedì.