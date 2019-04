Sostenibilità, Maugeri: 'Vi racconto la mia vita a impatto zero'

(Fotolia)

Non comprare nulla di non strettamente necessario, adottare un regime vegano-vegetariano e con cibo a filiera corta, usare mezzi a propulsione umana come le bici o i mezzi pubblici e farsi in casa una compostiera, con la quale creare compost dai rifiuti alimentari.

Poche regole rigide per una vita a impatto zero, quella di Paola Maugeri, conduttrice radiofonica e convinta ambientalista e animalista, che aveva già parlato di questa esperienza nel libro “La mia vita a impatto zero” (Mondadori, 2012) e che oggi è tornata a raccontare nella presentazione “La resilienza è a impatto zero”, durante la quarta giornata di BluE, il format dedicato alla mobilità sostenibile in corso nel mezzanino della linea 1 della metropolitana di Milano.

“Dopo anni di impegno in difesa dell’ambiente mi sono detta che mancava qualcosa, e cioè cosa potevo fare io, in concreto, per rendere il mondo migliore, e così ho deciso che avrei vissuto a impatto zero con mio padre e mio figlio”, ha spiegato Maugeri, “o meglio a impatto zero è impossibile, diciamo verso impatto zero, e ho capito che ognuno di noi può fare qualcosa di utile perché la salute del pianeta ci riguarda tutti”.

“Nell’epoca della libera informazione essere ignoranti è il peggior danno che possiamo fare a noi stessi — ha concluso Maugeri — oggi tutti abbiamo uno smartphone e invece di usarlo per guardare il gossip potremmo usarlo per capire come impattare meno sull’ambiente: il singolo ha un potere enorme, ma se non lo mettiamo in atto non cambierò mai nulla”.