Alitalia, Di Maio ottimista

(Fotogramma)

Per Alitalia "tutto sta andando per il meglio, nei prossimi giorni avremo buone notizie". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Serve prudenza - ha aggiunto - sia il commissario sia l'ad di Fs stanno facendo un lavoro attento per rilanciare Alitalia. Non dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare in fretta per rilanciare Alitalia".

"Alitalia a febbraio è stata la compagnia area più puntuale del mondo" ha ricordato il ministro, ribadendo poi che "il lavoro che stanno facendo gli amministratori straordinari, quindi i commissari, Ferrovie con Delta per il nuovo impianto industriale e le manifestazioni d'interesse che stanno arrivando per ora informali dimostrano che è una compagnia competitiva"

"A noi serve stare come Stato all'interno di quella compagnia. E' un'operazione di mercato ma è fondamentale esserci non solo per i livelli occupazionali ma per la strategia turistica dei prossimi 15 anni perché tante compagnie aeree europee hanno dentro lo Stato proprio perché grazie ai rapporti tra governi riescono ad aprire nuove rotte e oggi la differenza la fa la capacità di poter gestire le rotte anche con politiche di stato in compartecipazione con l'azienda".

"Per Alitalia sia come brand sia come compagnia c'è un grande interesse a livello mondiale da parte di player importantissimi come Delta", ha detto ancora Di Maio che quanto alla compagine azionaria ha aggiunto: "Aspettiamo il piano industriale perché per me tutto sta andando bene e spero di essere l'ultimo ministro ad occuparsi della crisi di Alitalia".