Reddito, Di Maio: "Avanzeranno centinaia di milioni"

"Sicuramente avanzerà qualche centinaio di milioni di euro dal reddito di cittadinanza". A darne notizia è il vicepremier Luigi Di Maio sulla base delle "stime di questi giorni". "Non arriveremo mai al 100% delle richieste, questi soldi verranno messi nel progetto per gli aiuti alle famiglie che fanno figli sul modello francese"."La flat tax è nel contratto di governo e io sono uno dei garanti di questo contratto ma non si può fare per i ricchi ma per il ceto medio". Sottolineando che "l'andamento degli aiuti alle famiglie in Italia dopo i 20mila euro annui e fino a 50mila crolla mentre il grafico degli aiuti negli altri Paesi ha un andamento lineare", Di Maio ha osservato: "In un momento di difficoltà economica a livello europeo e mondiale dobbiamo mettere in sicurezza il ceto medio quelle famiglie che già nella crisi del 2008 sono andate man mano scivolando verso la povertà".