Opel, così l'Insignia 'fa il pieno' di tecnologia

Il sistema di infotainment della Opel Insignia

Come si richiede a un'ammiraglia, la Opel Insignia ha 'fatto il pieno' di tecnologia, per il confort e la sicurezza. Nonché - nella sportivissima versione GSi - di opzioni 'dinamiche' per assecondare prestazioni all'altezza della sigla, che nel marchio tedesco ha sempre contraddistinto le versioni più performanti.

Sul fronte infotainment spicca il nuovo sistema Multimedia Navi Pro, che attraverso uno schermo touch a colori da 8” permette di comandare le principali funzioni dell’auto, la navigazione e gestire contenuti e funzioni del proprio Smartphone, grazie a Apple CarPlay e Android Auto già integrati.

Progettato per una miglior interazione tra uomo e macchina, il sistema di bordo è coadiuvato dal Driver Information Cluster, un pannello strumenti totalmente digitale ad alta risoluzione che può essere ulteriormente potenziato con il display head-up per non distogliere mai lo sguardo dalla strada.

A questi si aggiungono il Cruise Control Adattivo con Lane Keep Assist, la telecamera con visione a 360°, l’avviso incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni e, non ultimi, i fari anteriori Opel IntelliLux LED a matrice, composti da 32 segmenti LED che consentono ai fasci luminosi di adattarsi al traffico e di migliorare i passaggi tra le varie modalità, per una illuminazione senza precedenti, più sicura e confortevole.

Infine, la variante più sportiva GSi può contare sulla trazione integrale intelligente con torque vectoring e monta di serie il telaio meccatronico FlexRide, che regola ammortizzatori, sterzo e taratura del pedale dell'acceleratore e dei punti di cambiata del cambio automatico a otto rapporti per esaltare il piacere di guida, scegliendo tra le modalità Standard, Tour e Sport. Questa versione peraltro ha come esclusiva la modalità Competitive, che garantisce una maggior imbardata ed esclude il controllo di trazione per una maggior libertà tra i cordoli.