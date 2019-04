Papeti (Enel): "Resiliente e smart, città del futuro da costruire con cittadini"

(Fotogramma)

“La mobilità elettrica ci aiuta a bilanciare l’energia rinnovabile che è già in rete ed è a disposizione di tutti, ma ci indica anche quali sono gli utilizzi creativi di queste possibilità, per i cittadini, in una città smart”. Così Maria Cristina Papeti, Head of sustainability WW Projects di Enel, ha parlato a margine del panel “Arte e persone in movimento: per la città del futuro”, durante la giornata conclusiva del format BluE, allestito nella stazione di Porta Venezia della linea M1 della metropolitana di Milano.

”È insieme ai cittadini che bisogna fare i prossimi passi, pensando a ridisegnare il futuro in modo innovativo e tecnologico, ma anche umano, perché capire l’identità delle persone è fondamentale per capire come disegnare la città sostenibile - ha sottolineato Papeti - e ci dà fiducia il fatto che città come Milano abbiano fatto una chiara scelta di campo, che con il manifesto di ‘Milano città resiliente’ voluto dall’amministrazione Sala dimostra la sua attenzione a queste tematiche”.