Banca Mediolanum inaugura nuova sede a Roma

Inaugurazione della sede della Banca Mediolanum in via Due Macelli 66 a Roma. Nella foto il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi (foto Adnkronos/Cristiano Camera)

E' stata inaugurata oggi la nuova sede romana di Banca Mediolanum in via dei Due Macelli 66, a due passi da Piazza di Spagna, che si inserisce all’interno di un progetto di sviluppo nella Capitale che prevede l’apertura di altri quattro uffici nel prossimo biennio.

“Prosegue, dopo l’apertura di Palazzo Biandrà nel salotto meneghino nel giugno scorso, il rafforzamento della presenza dell’istituto sul territorio e, in particolare a Roma dove sono presenti oltre 200 Family Banker, quasi 400 nell’intera provincia -sottolinea Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum-. Professionisti che, con la massima competenza, sono a disposizione dei risparmiatori al fine offrire soluzioni per una corretta pianificazione finanziaria, che generi valore per le persone e per lo sviluppo e concretizzazione dei loro progetti di vita, orientando in maniera proficua i loro risparmi”.

Nei nuovi uffici inaugurati oggi, alla presenza di Sua Eminenza Cardinale Camillo Ruini e della Sindaca di Roma Virginia Raggi, oltre alle attività bancarie e alla consulenza finanziaria gestita dai Private Banker e Wealth Advisor di Banca Mediolanum, vi sono spazi dedicati a eventi d’arte contemporanea, culturali e di formazione economica.

L’obiettivo è massimizzare la qualità della relazione con i risparmiatori, i clienti e non, fortemente improntata all’innovazione, all’interno di ambienti distintivi, funzionali e flessibili e che ospitano numerose opere d’arte rendendole fruibili alla comunità e per la città.

La prima mostra “Andy Warhol. L’alchimista degli anni sessanta” di Andy Warhol, verrà aperta al pubblico oggi e resterà allestita fino a sabato 15 giugno.