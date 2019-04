Greta: "Convincere Trump? Non ho tempo per lui"

(Fotogramma)

"Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo". Ad affermarlo è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che a 16 anni con la sua protesta contro il cambiamento climatico è divenuta un'eroina globale, in un'intervista a Sky TG24, realizzata da Federico Leoni. L'intervista sarà in onda domani, martedì 16 aprile a partire dalle 16, all’interno di Sky TG24 Pomeriggio, condotto da Olivia Tassara, con un approfondimento speciale dedicato al tema della crisi climatica, per ricordare cosa significhi questo fenomeno e come sia possibile frenarlo.

"Molte persone si sono concentrate su di me come persona – ha spiegato Greta a Sky TG24 - e non sulla crisi climatica. Questo distoglie l'attenzione dalla questione, ma se le persone parlano di me di conseguenza devono parlare anche del problema del cambiamento climatico. Non c’è molto altro che io possa fare se non continuare su questa strada, vale a dire attirare l'attenzione sulla crisi climatica".