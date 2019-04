Spazio, Saccoccia: "Il mio sogno era lavorare nel settore spaziale"

Giorgio Saccoccia presidente Agenzia Spaziali Italiana (Foto uff. st. Università di Pisa)

"Al momento di cominciare l’università, abitavo a Taranto, a causa del lavoro di mio padre ho vissuto in molte città, ed il mio sogno era lavorare nel settore spaziale". A dirlo è il neo-presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia che ricorda così gli anni di studio all’Università di Pisa, sottolineando, in una nota dell'ateneo pisano, che "all’epoca esistevano solo cinque atenei che offrivano studi in questo ramo". "Conoscevo Pisa per il suo buon nome e l’ho scelta anche per la sua dimensione che ritenevo più vicina alle mie esigenze" aggiunge Saccoccia, nominato al vertice dell'Asi il 9 aprile scorso.

Il periodo trascorso all'Università di Pisa, Saccoccia lo ricorda come "anni di sacrifici, ma anche di grandi amicizie". Era il marzo del 1988 quando il neopresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana si laureò con lode discutendo una tesi intitolata "Proprietà termodinamiche e di trasporto del tetrossido di azoto in condizioni ipercritiche per il raffreddamento rigenerativo di un motore a razzo" con i professori Claudio Casarosa e Mariano Andrenucci come relatori.

Saccoccia, 56 anni ed un incarico precedente all’Agenzia Spaziale Europea dove ha svolto gran parte della sua carriera, nel tempo ha mantenuto i contatti con la scuola di ingegneria aerospaziale dell’Ateneo pisano.

Tanto che il professore Fabrizio Paganucci del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale ricorda che "al di là dei rapporti formali nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo che ha sempre intrattenuto con la comunità pisana di propulsione aerospaziale, Giorgio è rimasto sempre affettivamente legatissimo a noi tutti e alla nostra università, a lui da parte nostra e di tutto l’Ateneo vanno gli auguri per il suo nuovo incarico".