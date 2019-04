Bonnefont, DS 'avanguardia premium' Psa con E-Tense e tecnologie esclusive

Yves Bonnefont

"In DS sappiamo che servono dai 15 ai 20 anni per affermare un nuovo marchio, ma siamo in utile dal primo giorno e questa redditività ci serve per guadagnare tempo: in questo modo avremo le risorse per sviluppare le nostre strategie, che prevedono il lancio di un nuovo modello all'anno, tutti con versione elettrificata e con tecnologie premium introdotte in anteprima e in alcuni casi in esclusiva nel gruppo PSA". E' un percorso di lungo periodo, ma nel segno dell'innovazione e della crescita, quello che traccia all'Adnkronos Yves Bonnefont, direttore generale del marchio DS sin da quando si è 'evoluto' da Citroen nel 2014, acquisendo una propria autonomia.

"In Psa abbiamo già tre eccellenti marchi 'di volume', al gruppo serviva un premium brand e sarà la qualità delle scelte di fondo che facciamo oggi a segnare il successo di DS. Da quando siamo un marchio autonomo abbiamo iniziato a disegnare le auto della nuova generazione, puntando - sottolinea il manager francese - su prodotti eccezionali e con forte contenuto tecnologico e con un diverso approccio ai servizi" come quelli appena presentati per la gamma di modelli elettrici E-Tense. "Quelli della nuova generazione sono modelli che esprimono perfettamente ciò che DS vuole rappresentare" nel segmento più prestigioso del mercato, aggiunge.

Nonostante un 2018 chiuso in parità - ma rispetto a un deludente 2017 - Bonnefont ostenta tranquillità ("Chiuderemo il 2019 in crescita"), forte dell'accoglienza al nuovo SUV DS7 Crossback, che ha rappresentato la metà delle 53 mila unità vendute lo scorso anno a livello globale: "Sappiamo che se si va troppo veloci si possono fare errori, mentre noi abbiamo una road map molto chiara, che è stata condivisa e approvata dal gruppo". "Non siamo guidati dalla ricerca dei volumi a tutti i costi, anche se DS ha un target che direi 'ragionevole', e cioé quello di coprire il 10% delle vendite del gruppo, proprio come oggi il settore premium rappresenta circa il 10% del mercato. E comunque siamo il marchio più redditizio del gruppo al momento, considerando l'utile su ogni singola vettura venduta".

Bonnefont ammette la "necessità di rivedere la strategia di DS in Cina, che è un mercato difficile" dove era stato lanciato un modello esclusivo, la DS6, "che era una grande auto: ma noi vogliamo auto globali, in futuro ogni lancio sarà di modelli per tutti i mercati del mondo". Una gamma che - conferma - "al completo sarà composta da 6 modelli, di cui 3 saranno SUV e 3 con altre forme".

Le parole di Bonnefont si inseriscono nell'offensiva lanciata da DS con E-Tense per essere leader nel segmento premium elettrico. Il recente E-Prix di Roma di Formula E ha visto l'apertura degli ordini per i modelli della gamma E-Tense che per quest'anno comprende DS3 Crossback e DS7 Crossback, rispettivamente il primo B-SUV 100 % elettrico e il primo SUV premium ibrido ricaricabile con 50 km di autonomia in modalità zero emissioni.

Sul fronte servizi, un esempio è rappresentato dall’app MyDS, con cui è possibile programmare o attivare le ricariche dei due modelli elettrificati, seguendone lo stato delle ricariche dallo smartphone. Inoltre nel quadro della proposta Free2Move, E-Tense offre anche nuove possibilità a cui si accede direttamente dallo smartphone o dalla app specifica Charge My DS Pass che permette, attraverso un abbonamento, di localizzare e di accedere a una rete selezionata di stazioni di ricarica elettriche compatibili con il veicolo e proposte in base alla distanza e all’autonomia disponibile. Ad oggi, sono già stati identificati 90.000 punti di ricarica in Europa.