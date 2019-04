Catricalà, Costa, Durigon a confronto su figura agente commercio

(Fotogramma)

Un confronto con le istituzioni, i regulator e i rappresentanti della categoria in merito alla figura dell’agente, tra nuove tecnologie e contrattazione collettiva. È questo l’obiettivo del convegno organizzato a Roma domani, mercoledì 17 aprile, presso l'Accademia Nazionale di San Luca dal Simedia, sindacato di riferimento per gli agenti in attività finanziaria, facente parte di Ugl Terziario. A introdurre l’argomento saranno Luca Matrigiani, presidente del Simedia, e Tiziano Treu, presidente del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

A partire dalle 10:30 si confronteranno sul tema Gianroberto Costa, presidente della Fondazione Enasarco, Antonio Catricalà, presidente dell’Oam (Organismo agenti e mediatori), Luca Malcotti, segretario generale Ugl Terziario, Stefano Scalera, dirigente generale Ufficio Studi del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro. Flavio Meloni, ceo di SimplyBiz, modererà il dibattito.